Nouveau coup dur pour Deschamps après Zaïre-Emery

Après Warren Zaïre-Emery qui a été contraint d'abandonner l'équipe de France sur blessure samedi soir contre Gibraltar, c'est au tour de Jean-Clair Todibo de déclarer forfait. Le défenseur de l'OGC Nice devait pourtant être titulaire face à la Grèce, ce mardi soir.

Les pépins physiques s'enchaînent pour l'équipe de France ! Samedi soir, au moment d'inscrire un but symbolique pour sa toute première apparition avec les Bleus, Warren Zaïre-Emery (17 ans) a contracté une entorse, et le PSG a d'ailleurs annoncé un peu plus tard dans un communiqué que son jeune crack ne serait pas de retour avant le début de l'année 2024. Et Didier Deschamps doit désormais faire face à un autre pépin physique...

Todibo forfait pour la Grèce

L'EQUIPE annonce ce mardi que Jean-Clair Todibo (23 ans, 2 sélections) souffre de douleurs aux quadriceps et se retrouve donc lui aussi contraint de déclarer forfait pour le déplacement de l'équipe de France en Grèce, ce mardi soir, pour son dernier match dans ses phases de qualification pour l'Euro 2024.

Il devait démarrer

Le quotidien sportif précise que cette nouvelle perturbe d'autant plus les plans de Deschamps que Todibo devait initialement démarrer la rencontre avec les Bleus en Grèce, lui qui avait déjà été titularisé samedi dernier lors du carton historique contre Gibraltar (14-0).