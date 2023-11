Zaïre-Emery reçoit un précieux conseil pour son avenir !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Alors qu'il montre toute l'étendue de son talent cette saison au PSG, Warren Zaïre-Emery vient de vivre ses débuts en équipe de France A. Mais cette consécration ne soit pas être une finalité pour le jeune milieu de terrain si l'on en croit le discours de Dayot Upamecano sur la place du talent dans le football de plus haut niveau.

À 17 ans seulement, Warren Zaïre-Emery est parvenu à s'imposer comme un titulaire indiscutable de l'entrejeu du PSG, et le jeune milieu de terrain a par ailleurs honoré de la plus belle des manières sa première sélection en équipe de France samedi, contre Gibraltar (14-0), en débloquant tout de suite son compteur avec les Bleus. Un talent qui se précise donc de semaine en semaine, et pourtant, Zaïre-Emery ne devra pas se contenter de cela s'il souhaite continuer à performer au plus haut niveau à en croire son nouveau coéquipier en équipe de France, Dayot Upamecano, qui s'est confié dans les colonnes du Parisien .

PSG : Thierry Henry avait une certitude avec Zaïre-Emery ! https://t.co/UCMILAmfsz pic.twitter.com/DcvPRRikds — le10sport (@le10sport) November 20, 2023

« Travailler encore et toujours »

« Si le talent suffit ? Non. Il faut s’enlever ça de l’esprit. Quand j’étais à Valenciennes, beaucoup de joueurs étaient plus forts que moi, meilleurs techniquement, mais ils n’avaient pas la tête sur les épaules. Il faut travailler encore et toujours, savoir se surpasser, être à l’écoute et prendre du recul. Ensuite, ça glisse tout seul », indique le défenseur central de l'équipe de France et du Bayern Munich, qui estime donc que le travail personnel doit être régulier tout au long d'une carrière pour faire valoir le talent balle aux pieds.

Upamecano raconte son expérience persnnelle