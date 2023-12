PSG : A la table de Mbappé ? Griezmann répond !

Thibault Morlain

Avec 16 buts et 2 passes décisives depuis le début de la saison, Antoine Griezmann impressionne avec l’Atlético de Madrid. Fort logiquement, l’international français est considéré comme l’un des meilleurs joueurs actuellement. Au même titre que Kylian Mbappé ou encore Jude Bellingham ? Alors que Griezmann avait déjà expliqué qu’il se voyait à la table de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, le joueur de l’Atlético de Madrid a été interpellé vis-à-vis du joueur du PSG et celui du Real Madrid.

En 2018, suite à la victoire de l’équipe de France en Coupe du monde, Antoine Griezmann avait fait une grande annonce sur son niveau. L’actuel joueur de l’Atlético de Madrid se voyait alors à la même hauteur que Lionel Messi et Cristiano Ronaldo : « Si je suis à la même table ? Oui, je crois que oui ». Des propos qui ont valu par la suite à Griezmann de nombreuses moqueries. Mais qu’en est-il aujourd’hui ? Alors que Kylian Mbappé et Jude Bellingham impressionnent en ce début de saison, Griezmann est-il à leur table ? La question a été posée au joueur des Colchoneros.

« Actuellement, je pense être très bien, à un haut niveau »

Dans un entretien accordé à AS , Antoine Griezmann a alors fait savoir à propos de son niveau actuel avec l’Atlético de Madrid : « Je partage la table avec Mbappé et Bellingham ? Je ne sais pas si j’y suis ou non. Cette phrase a beaucoup été utilisée et c’est une façon de s’exprimer. Au final, chacun pense à la table à laquelle il est. Actuellement, je pense être très bien, à un haut niveau et je profite beaucoup. Nous verrons à la fin de la saison, nous verrons où j’en suis personnellement. Au final, ce sont les journalistes qui disent qui est à la table de qui. Mais la vérité est que je suis très bien, très heureux et quand je dis cela, je le pense. Je suis dans un très bon moment ».

« Ce sont des joueurs différents de moi »