PSG : Un naufrage annoncé pour Luis Enrique ? 

Thomas Bourseau

Le PSG se mesurera à la Real Sociedad en 1/8ème de finale de la Ligue des champions. Un bon tirage pour les Parisiens ? Pas à en croire le journaliste Frédéric Hermel et l’ex-joueur du club basque Asier Illarramendi. Un cuisant échec est plus que possible selon eux. Explications.

Le 18 décembre dernier, l’adversaire du Paris Saint-Germain pour les 1/8èmes de finale de la Ligue des champions, qui avait terminé deuxième de son groupe, était dévoilé : la Real Sociedad. Et alors que le PSG aurait pu tirer un grand nom européen comme le Real Madrid, le Bayern Munich ou encore le FC Barcelone, Frédéric Hermel faisait un constat clair qui n’allait pas plaire au PSG.

«Le Barça était un tirage meilleur pour le PSG que la Real Sociedad»

« C’est le tirage pourri par excellence pour le PSG. Il s’apparente au petit Poucet sauf que dans le jeu, c’est l’équipe qui joue le mieux au football de toute l’Espagne. (…) Le Barça était un tirage meilleur pour le PSG que la Real Sociedad. La Real Sociedad n'a rien à perdre face au PSG. C’est dur de leur piquer le ballon » . a confié le journaliste de RMC dans la foulée du tirage.

Mercato - PSG : Paris est passé à l'action pour ce crack https://t.co/WE1iF9jL1K pic.twitter.com/KC0XWLvPQc — le10sport (@le10sport) December 26, 2023

«Je pense que la Real est une meilleure équipe»