PSG : Mauvaise nouvelle pour le clan Mbappé

Amadou Diawara

Le 20 décembre, jour de l'anniversaire de Kylian Mbappé, Ethan Mbappé a fait ses débuts face au FC Metz. En effet, le crack de 16 ans est entré en jeu en fin de match lors de la 17ème journée de Ligue 1. Toutefois, à en croire un recruteur allemand, Ethan Mbappé n'aurait pas le niveau pour jouer au PSG.

Sous contrat jusqu'au 30 juin avec le PSG, Ethan Mbappé a fait ses débuts en équipe première le 20 décembre. Comme un symbole, son frère, Kylian, fêtait son anniversaire le même jour.

Ethan Mbappé a été lancé par le PSG

Entré en jeu dans les dernières minutes de PSG-Metz, Ethan Mbappé pourrait prolonger son séjour à Paris. En effet, comme indiqué par L'Equipe , le club de la capitale a lancé les discussions avec l'entourage du crack de 16 ans, et ce, pour lui offrir son tout premier contrat professionnel. Toutefois, à en croire un recruteur allemand, Ethan Mbappé n'aurait pas les qualités requises pour s'imposer au PSG.

Ethan Mbappé trop «light» pour le PSG ?