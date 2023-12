Messi jubile, une star du PSG ne digère pas

Thomas Bourseau

Lionel Messi a connu l’une des plus grosses joies de sa carrière au Qatar en décembre 2022 avec la Coupe du monde. C’est d’après ses propres mots : « la plus belle folie » de sa vie de professionnel. Malheureux finaliste, Randal Kolo Muani assure que l’équipe de France aurait dû sortir vainqueur de cette finale.

Le 18 décembre 2022, Lionel Messi remportait l’unique trophée qui lui manquait et celui derrière lequel il courrait depuis un bon moment. Après avoir manqué le coche en finale en 2014 face à l’Allemagne, La Pulga mettait enfin ses mains sur la Coupe du monde, à 35 ans et ce qui sonnait peut-être comme sa dernière participation à un Mondial.

«Un an de la plus belle folie de ma carrière»

Un an plus tard, sur Instagram , Lionel Messi publiait le message suivant : « Un an de la plus belle folie de ma carrière… Des souvenirs inoubliables qui dureront toute une vie. Bon anniversaire à tous ! » . L’histoire aurait aurait pu être écrite d’une tout autre manière si Emiliano Martinez n’avait pas repoussé la demi-volée de Randal Kolo Muani dans les ultimes de la prolongation entre l’équipe de France et l’Argentine (3-3 et 4-2 aux tirs au but).

«Il est important d'apprendre de ses erreurs»