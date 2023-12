Un piège attend le PSG et Kylian Mbappé !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le 7 janvier prochain, le PSG a rendez-vous avec le club amateur de l’US Revel pour son 32e de finale de la Coupe de France. Malgré l’écart abyssal sur le papier, le pensionnaire de Régional 1 (6e division) croit en ses chances face à Kylian Mbappé et ses coéquipiers sur la pelouse de Castres.

Le Paris Saint-Germain fera sa rentrée dès le 3 janvier avec le Trophée des champions l’opposant au Toulouse FC sur la pelouse du Parc des Princes. Quelques jours plus tard, c’est du côté de Béziers que se rendront les joueurs de Luis Enrique à l’occasion du 32e de finale de Coupe de France face à l’US Revel, club de Régional 1 (6e division). Malgré son statut, l'entraîneur du club occitan veut croire en ses chances pour un rendez-vous qui pourrait bien être historique pour l’US Revel.

« Même si c'est une chance sur mille, il faut la prendre à 100% »

« Je sais que nos chances sont minimes mais on sait qu'il y en a une quand même, même si c'est une sur mille, il faut la prendre à 100% , a confié Nicolas Giné, invité de RMC mercredi. Il y a des failles mais on parle de joueurs qui survolent la Ligue 1. Est-ce que ça sera des failles pour nous? On verra. On veut montrer que le football amateur peut rivaliser avec ces grosses équipes même si c'est très compliqué. L'idée de départ est de bien figurer et de montrer qu'on bosse ».

Pas de plan « anti-Mbappé »