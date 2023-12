Mercato - PSG : Ce crack est arrivé à Paris

La rédaction

Alors que le mercato hivernal débute dans un peu plus de deux jours, le PSG a déjà verrouillé les arrivées des Brésiliens Gabriel Moscardo et Lucas Beraldo pour la deuxième partie de saison. À l'heure de la reprise de l'entraînement du club de la capitale ce vendredi après-midi, Gabriel Moscardo a été le premier à se rendre au Campus, le centre d'entraînement du PSG.

Le PSG n'a pas traîné ces dernière semaines. Bien que le mercato hivernal n'a pas encore officiellement ouvert ses portes, le club de la capitale s'est grandement activé en s'offrant deux nouvelles recrues en vue de la deuxième moitié de saison.

Moscardo et Beraldo bientôt présentés officiellement ?

Pour ce faire, les champions de France en titre ont pioché dans le championnat brésilien. À la recherche d'un défenseur central, le PSG est parvenu à s'attacher les services de Lucas Beraldo (20 ans), évoluant jusqu'alors à Sao Paulo, moyennant 20M€. Dans le besoin de renforcer son entre-jeu, Paris s'est également offert le milieu défensif des Corinthians Gabriel Moscardo, attendu depuis plusieurs semaines dans la capitale, contre un chèque avoisinant les 20M€.

Moscaro est arrivé au Campus