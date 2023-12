OM : Un scandale est révélé avant la CAN

Hugo Chirossel

Alors que les sélections vont bientôt annoncer leur liste des joueurs convoqués pour la CAN 2024, l’OM va être fortement impacté. 9 joueurs marseillais ont été présélectionnés, notamment trois avec le Sénégal, Ismaïla Sarr, Iliman Ndiaye et Pape Gueye. À quelques jours du début de la compétition, on a appris qu’Aliou Cissé et son staff n’ont pas été payés depuis six mois.

À l’instar de plusieurs autres formations de Ligue 1, la Coupe d’Afrique des Nations va se faire ressentir du côté de l’OM. Six joueurs, sauf retournement de situation, sont quasiment assurés de participer à la prochaine édition de la compétition, qui se déroulera du 13 janvier au 11 février prochain : Chancel Mbemba (RD Congo), Amine Harit (Maroc), Azzedine Ounahi (Maroc), Pape Gueye (Sénégal), Iliman Ndiaye (Sénégal) et Ismaïla Sarr (Sénégal), tandis que Simon Ngapandouetnbu (Cameroun), François-Régis Mughe (Cameroun) et Bamo Meïté (Côte d’Ivoire) ont également été présélectionnés.

Aliou Cissé et son staff pas payés depuis six mois

Trois joueurs de l’OM devraient donc représenter les couleurs du Sénégal lors de la prochaine CAN et justement, une révélation est tombée concernant les Lions de la Téranga . Comme indiqué par la presse sénégalaise et Galsenfoot , le sélectionneur Aliou Cissé n’a plus été payé depuis le mois de juin dernier. Une situation qui concerne également l’ensemble de son staff, qui n’a lui aussi pas reçu de salaire au cours des six derniers mois.

Aliou Cissé est déjà passé par là en 2015