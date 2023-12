Un salaire démentiel pour la nouvelle star de l’OM ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Recrue phare du dernier mercato estival à l’OM, Pierre-Emerick Aubameyang est arrivé en grande pompe pour assurer la succession d’Alexis Sanchez. Et le buteur gabonais, qui semble peu à peu trouver son rythme de croisière à Marseille, aurait signé un contrat avec le club olympien comprenant un salaire particulièrement confortable.

Après avoir résilié son contrat avec Chelsea, Pierre-Emerick Aubameyang (34 ans) avait finalement opté pour un retour en Ligue 1 l’été dernier, soit disant après son départ de l’ASSE. Le buteur gabonais s’est engagé libre avec l’OM, où il fait figure de grande star recrutée dans le but de faire oublier Alexis Sanchez qui avait brillé l’an passé sous la tunique phocéenne. Malgré des débuts hésitants, Aubameyang comptabilise à mi-saison 12 buts et 7 passes décisives toutes compétitions confondues avec l’OM. Un premier bilan honorable.

700 000€ par mois à l’OM ?

Et pourtant, si l’on en croit les révélations sur le salaire qu’il perçoit actuellement à l’OM, Pierre-Emerick Aubameyang semble bien loin du rendement attendu ! En effet, So Foot avait révélé l’été dernier au moment de son arrivée que l’ancien buteur du Borussia Dortmund et du FC Barcelone prenait la modique somme de… 700 000€ par mois ! Des chiffres qui donnent le tournis pour un club comme l’OM, qui n’a d’ailleurs pas réussi à se qualifier pour la Ligue des Champions au moment des barrages, ce qui a forcément pesé sur les finances.

