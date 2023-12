OM : L’enfant du pays rétablit une vérité sur Mbappé !

Thomas Bourseau

Djibril Cissé a certes été formé à Auxerre, mais est avant tout un enfant des Bouches-du-Rhône et d’Arles. Ancien joueur de l’OM, Cissé a répondu à une comparaison osée de Guy Roux au sujet de sa vitesse supérieure à celle de Kylian Mbappé.

Entraîneur iconique de l’AJ Auxerre, Guy Roux a lancé Djibril Cissé en 1999 et l’a eu sous ses ordres jusqu’à son transfert à Liverpool en 2004. Pour lui, son ancien poulain, natif d’Arles et enfant de Marseille avant de signer à l’OM, est plus rapide qu’un certain Kylian Mbappé, considéré comme l’un des joueurs les plus vifs du football actuel.

«Sur un 100 mètres sec, sans ballon, je pense que oui»

En interview avec Guillaume Pley pour Legend , Djibril Cissé a été interrogé sur cette comparaison en tenant le discours suivant. « Je pense qu’à l’époque, sur un 100 mètres sec, sans ballon, je pense que oui ».

«Après le football se joue avec un ballon»