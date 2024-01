Une recrue s’enflamme pour l’OM

Hugo Chirossel

Club de Ligue 1 le plus représenté dans la compétition, sept joueurs s’apprêtent à quitter l’OM afin de participer à la Coupe d’Afrique des Nations. C’est notamment le cas d’Ismaïla Sarr, arrivé l’été dernier en provenance de Watford et qui défendra les couleurs du Sénégal. L’ailier de 25 ans a désormais le sentiment de devoir représenter Marseille en Afrique.

Après Pape Gueye, deux autres internationaux sénégalais ont intégré l’effectif de l’OM l’été dernier : Iliman Ndiaye et Ismaïla Sarr. Les trois joueurs ont été convoqués par Aliou Cissé afin de participer à la prochaine édition de la Coupe d’Afrique des Nations, du 13 janvier au 11 février prochain. Quatre autres devront eux aussi s’absenter au cours de cette période : Amine Harit (Maroc), Azzedine Ounahi (Maroc), Chancel Mbemba, (RC Congo) et Simon Ngapandouetnbu (Cameroun), tandis que François-Régis Mughe a finalement décidé de ne pas y participer avec le Cameroun afin de rester à l’OM.

Mercato - OM : Longoria prépare un transfert surprise en Ligue 1 ! https://t.co/kJ484fuOhX pic.twitter.com/lji0pFqKot — le10sport (@le10sport) January 2, 2024

«Peu importe où je vais, je porte le drapeau de l’OM»

En ce qui concerne Ismaïla Sarr, l’ailier de 25 ans s’apprête à défendre le sacre obtenu il y a deux ans avec le Sénégal. Sauf que l’international sénégalais (54 sélections) y participera cette fois-ci en tant que joueur de l’OM, qu’il a rejoint l’été dernier en provenance de Watford. pour un montant estimé à 13M€. « L'impression de représenter l’OM en Afrique ? Oui, c’est évident. Maintenant, peu importe où je vais, je porte le drapeau de l’OM », a-t-il déclaré à quelques jours du début de la CAN.

«Maintenant, c’est dans le sang»