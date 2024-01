OM : Payet règle ses comptes avec Longoria ?

Arnaud De Kanel

À 36 ans, Dimitri Payet envisageait sûrement clore sa carrière à l’OM. Cependant, les choses ne se sont pas déroulées comme prévu pour le joueur réunionnais. Malgré une année restante de contrat, il a été écarté par Pablo Longoria et la direction marseillaise qui ne comptaient plus sur ses services. Depuis lors, Payet a rebondi au Brésil, mais son départ mouvementé de l'OM continue de lui peser. Il l’a récemment fait comprendre, adressant un tacle déguisé au président Longoria.

Après être passé du statut de titulaire à celui de remplaçant suite au changement d'entraîneur à l'OM et à l'arrivée d'Igor Tudor, Dimitri Payet s'est progressivement éloigné des plans du club phocéen. L'arrivée de Marcelino à Marseille durant l'été a marqué la fin de l'aventure pour l'ancien numéro 10 de l'OM, contraint de quitter le club. Bien qu'il lui restait une année de contrat, un accord a été trouvé pour rompre ce dernier. Ce départ a été déchirant pour celui qui a consacré de longues années à l'OM, exprimant même ses émotions à travers des adieux empreints d'émotion et de larmes. La plaie est encore ouverte pour Payet.

Mercato - OM : Au Brésil, ils sont à fond pour ce transfert à Marseille https://t.co/kOXL7SsbH5 pic.twitter.com/JsNA6MRQQO — le10sport (@le10sport) December 29, 2023

«La rupture a été assez brutale»

« Est-ce que mon départ a été dur à accepter ? Oui. Ce n'était pas prévu, la rupture a été assez brutale. Ç'a été compliqué un bon moment. La cicatrice s'est-elle refermée en arrivant ici ? La cicatrice ne se refermera jamais. On va dire que mon arrivée ici a entamé la guérison, mais la cicatrice restera ouverte », a déclaré Dimitri Payet dans un entretien accordé à La Provence le 5 décembre dernier. Il en a profité pour préciser à nouveau que c’était la direction qui l’avait poussé à quitter l’OM, Pablo Longoria en tête bien entendu.

«C'est un choix de la direction»