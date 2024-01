OM : Gattuso change tout, c’est validé

Hugo Chirossel

Arrivé sur le banc de l’OM en septembre dernier à la place de Marcelino, Gennaro Gattuso a mis un peu de temps avant trouver la bonne formule. Depuis que le technicien italien a décidé de passer dans un 3-5-2, les Olympiens sont invaincus en championnat. Un changement salvateur selon Rolland Courbis, qui s’étonne tout de même qu’il n’ait pas été effectué plus tôt.

Les résultats obtenus au cours du mois de décembre, avec quatre victoires et un match nul en championnat, ont permis à l’OM de reprendre espoir. Jusque-là, les Olympiens voyaient les places qualificatives pour la Ligue des champions s’éloigner dangereusement. Désormais, ils ne sont qu’à quatre points du quatrième, Brest, et toujours en lice en Ligue Europa, où ils seront opposés au Shakhtar Donetsk en 16es de finale.

Mercato - OM : Longoria se prépare à un coup de balai ? https://t.co/o1aXF5P0Cm pic.twitter.com/phgxoOc3yc — le10sport (@le10sport) January 5, 2024

Courbis valide le changement de système de Gattuso

Plutôt adepte du 4-3-3, Gennaro Gattuso a revu ses plans et fait évoluer l’OM en 3-5-2 depuis la victoire face à l’OL (3-0). Un changement validé par Rolland Courbis, mais qui est arrivé trop tard selon lui : « Est-ce que Gattuso est l’homme de la situation ? Je fais une réponse stupide, mais pourquoi ce ne le serait pas ? Ça sent qu’il est passionné par son métier, même si parfois on n’est pas d’accord avec ses choix. Je suis surpris, des fois, qu’on ait mis autant de temps pour comprendre que nous avons des pistons très intéressants, et quatre arrières centraux qui jouent mieux dans une charnière à trois », a-t-il déclaré, dans un entretien accordé à La Provence .

« Ça permet à Aubameyang d’être moins esseulé »