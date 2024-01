Mercato - PSG : Le plan de Mbappé pour quitter Paris

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Lundi soir, Daniel Riolo lâchait une petite bombe en révélant les détails de l'offre du PSG pour Kylian Mbappé. Une proposition qui pourrait inclure un salaire avoisinant les 100M€ et d'autres avantages impressionnants. Néanmoins, vu d'Espagne, il pourrait s'agir d'une stratégie du clan Mbappé afin de se racheter auprès des supportes du Real Madrid.

Depuis quelques jours, le feuilleton Mbappé refait parler de lui. Il faut dire que l'attaquant du PSG est autorisé à discuter avec les clubs de son choix depuis le 1er janvier puisqu'il est entré dans la dernière année de son contrat qui s'achève le 30 juin prochain. Néanmoins, alors qu'une signature au Real Madrid fait toujours parler, l'hypothèse d'une prolongation au PSG n'est pas à exclure, comme en 2022. Et selon les informations de Daniel Riolo, le Qatar se donne même les moyens de ses ambitions dans ce dossier.

Une offre hallucinante du PSG pour Mbappé ?

« Dans cette histoire avec Mbappé, il faut avoir les idées claires. On a d'un côté une offre pour qu'il prolonge qui est la Rome antique, la Grèce antique, et les pyramides d'Egypte données à un joueur. Un truc jamais vu qui dépassera de beaucoup les 100M€ par saison. Donc un truc sur lequel aucun club ne pourra jamais s'aligner. Ce sera avec des avantages pour le frérot, pour la famille, pour tout le monde... l'agence de joueurs que veut monter la maman. Franchement c'est un truc incroyable (...) Ce qui est proposé à Mbappé par le PSG, c'est hallucinant », révélait le journaliste de RMC au micro de l' After Foot.

Un plan bien ficelé de Mbappé ?