Mercato - PSG : Une offre hallucinante pour garder Mbappé ?

La rédaction

Deux ans plus tard, le PSG se retrouve dans la même situation avec Kylian Mbappé, c’est-à-dire avec l’international français dans sa dernière année de contrat. La menace plane pour un départ libre à l’issue de la saison et en 2022, le Qatar avait réussi à retenir Mbappé en déroulant lui déroulant le tapis et en offrant une fortune pour le convaincre de rester. Le PSG doit-il réitérer cela cette fois-ci ?

Une fois n’est pas coutume, le feuilleton Kylian Mbappé anime encore une fois le marché des transferts. Depuis le 1er janvier dernier, l’attaquant du PSG est libre de négocier avec le club de son choix en vue d’une arrivée libre à l’été 2024. Forcément, dans cette situation, on imagine enfin Mbappé rejoindre le Real Madrid, mais le PSG n’a pas dit son dernier mot. Comme en 2022, le club de la capitale espère convaincre Kylian Mbappé de prolonger à Paris. Mais avec quelle offre ?

« Ce qui est proposé à Mbappé par le PSG, c'est hallucinant »

Au micro de L’After Foot , Daniel Riolo a fait une énorme révélation concernant ce feuilleton Kylian Mbappé. Le journaliste RMC en a ainsi dit plus sur la proposition du PSG et visiblement, elle serait affolante : « Une offre pour qu'il prolonge qui est la Rome antique, la Grèce antique, et les pyramides d'Egypte données à un joueur. Un truc jamais vu qui dépassera de beaucoup les 100 millions par saison. Donc un truc sur lequel aucun club ne pourra jamais s'aligner. Ce sera avec des avantages pour le frérot, pour la famille, pour tout le monde... l'agence de joueurs que veut monter la maman. Franchement c'est un truc incroyable (...) Ce qui est proposé à Mbappé par le PSG, c'est hallucinant ».

Plus de folie au Qatar pour Mbappé ?