Mercato - PSG : Deux offres tombent, Mbappé a fait un énorme choix

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En pleine réflexion pour son avenir, Kylian Mbappé aurait reçu deux offres diamétralement opposées sur le plan économique comme l’a révélé Daniel Riolo. Celle du PSG, qui atteint des sommets en terme salarial, et celle du Real Madrid, bien inférieur sur ce point-là, mais présente bien évidemment d’autres avantages. Et le crack de Bondy aurait tranché.

Au cœur de toutes les spéculations pour son avenir, Kylian Mbappé va devoir choisir entre le PSG et le Real Madrid. Et d’après Daniel Riolo, le club parisien prépare du lourd. « On a d'un côté une offre pour qu'il prolonge qui est la Rome antique, la Grèce antique, et les pyramides d'Egypte données à un joueur. Un truc jamais vu qui dépassera de beaucoup les 100M€ par saison », révèle le journaliste de RMC au micro de l’ After Foot , avant de dévoiler l’offre du Real Madrid.

Mercato - PSG : Le boss du PSG lâche un aveu sur Mbappé https://t.co/uMlxKINBxK pic.twitter.com/bybpRSOEmw — le10sport (@le10sport) January 16, 2024

«Sur le papier il y a un écart qu'on n'a jamais vu»

« De l'autre côté on a quelque chose qui est, j'allais dire normal, dire que c'est normal quand on parle du Real, C'est un salaire normal pour les stars du foot, on va parler de 30M€ et peut-être un brin plus. Et il n'est pas le roi du club. En gros on le fait redescendre sur Terre. Mbappé est au milieu et doit faire le choix entre ça. Les données elles sont là. Si c'est l'argent... Il peut aussi bien dire que le PSG il y a aussi du sportif parce qu'on va continuer de faire progresser l'équipe et de continuer le virage pris cet été, d'envisager de gagner avec ce PSG et non pas avec le Real qui en a déjà gagné des tonnes. [...] Mais les données, il faut le dire, sur le papier il y a un écart qu'on n'a jamais vu », ajoute Daniel Riolo.

Mbappé a choisi le Real ?

Voilà donc le choix cornélien qui attend Kylian Mbappé pour son avenir. En fin de contrat en juin prochain, il peut dès aujourd’hui s’engager avec le club de son choix ou prolonger au PSG. Et selon les informations d’Abdellah Boulma, l’attaquant français aurait décidé de rejoindre le Real Madrid. Un choix qui le ferait donc renoncer à énormément d’argent compte tenu de la différence entre les deux offres.