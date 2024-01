Mercato - PSG : Paris prend une décision dans le feuilleton Mbappé

Hugo Chirossel

Sous contrat jusqu’en juin 2024 avec le PSG, l’avenir de Kylian Mbappé est encore flou. La décision du capitaine de l’équipe de France se fait attendre, lui qui est annoncé en partance pour le Real Madrid. Le club de la capitale de son côté veut se concentrer sur la deuxième partie de la saison et se refuse de commenter l’avenir de son attaquant.

Partira, ne partira pas ? Le PSG et le Real Madrid sont suspendus à la décision de Kylian Mbappé. Comme il y a deux ans, l’attaquant âgé de 25 ans se retrouve de nouveau en fin de contrat. En juin prochain, il sera libéré de son bail avec le club de la capitale et depuis le 1er janvier dernier, il peut négocier et s’engager avec une autre formation, et donc potentiellement avec la Casa Blanca .

Le PSG va proposer du « jamais vu » à Mbappé ?

Dans l’ After Foot sur RMC , Daniel Riolo s’est exprimé à ce sujet. Selon lui, le PSG va proposer un « truc jamais vu qui dépassera de beaucoup les 100M€ par saison », pour convaincre Kylian Mbappé de rester. En ce qui concerne l’offre du Real Madrid, « on a quelque chose qui est, j'allais dire normal, dire que c'est normal quand on parle du Real. C'est un salaire normal pour les stars du foot, on va parler de 30M€ et peut-être un brin plus . »

Le PSG ne veut pas commenter l’avenir de Mbappé

Reste à savoir ce qui tentera le plus Kylian Mbappé. Mais d’après les informations du journaliste Ben Jacobs, la proposition du PSG n’est pas aussi élevée. Elle porterait sur un contrat aux mêmes conditions salariales que son bail actuel, soit environ 70M€ bruts par an. Une offre que l’international français aurait entre les mains depuis plusieurs mois. Cependant, Kylian Mbappé n’aurait pas encore pris sa décision et rien n’aurait été conclu, que ce soit avec le PSG ou le Real Madrid. En attendant de connaître son choix, le club de la capitale souhaite se focaliser sur la deuxième partie de la saison et ne veut pas commenter l’avenir de sa star. Une fois que Kylian Mbappé aura pris sa décision, Nasser Al-Khelaïfi devrait être la première personne informée.