Mercato - PSG : Une offre est révélée pour Mbappé

Au cœur de toutes les spéculations concernant son avenir, Kylian Mbappé se voit confronter à un choix qui pourrait se résumer à un duel entre le PSG et le Real Madrid. D'ailleurs, Daniel Riolo a dévoilé les contours de l'offre transmise par le club merengue au capitaine de l'équipe de France. Une offre très inférieure à celle du PSG.

Comme en 2022, le choix de Kylian Mbappé est scruté. Il faut dire que cette année-là, l'attaquant du PSG avait succombé à l'offre parisienne pour prolonger son contrat. « Il n’y a pas de culpabilité, ni de honte. Si on avait pu prendre 10 milliards, on les aurait pris car c’est le système qui veut ça », révélait même Fayza Lamari, la mère de l'attaquant français pour justifier ce choix. Et visiblement, le PSG semble encore disposé à faire une folie pour conserver Kylian Mbappé. Selon Daniel Riolo, il s'agira d'un « truc jamais vu qui dépassera de beaucoup les 100M€ par saison ». Sans oublier tous les « avantages pour le frérot, pour la famille, pour tout le monde » qui font dire au journaliste de RMC que l'offre du PSG est « incroyable ».

L'offre du Real Madrid est dévoilée pour Mbappé

D'ailleurs, Daniel Riolo a également dévoilé les contours de l'offre du Real Madrid, assurant que « de l'autre côté on a quelque chose qui est, j'allais dire normal, dire que c'est normal quand on parle du Real. C'est un salaire normal pour les stars du foot, on va parler de 30M€ et peut-être un brin plus ». Sur le plan sportif aussi, l'offre est très différente. « Et il n'est pas le roi du club. En gros on le fait redescendre sur Terre. Mbappé est au milieu et doit faire le choix entre ça. Les données elles sont là. Si c'est l'argent... Il peut aussi bien dire que le PSG il y a aussi du sportif parce qu'on va continuer de faire progresser l'équipe et de continuer le virage pris cet été, d'envisager de gagner avec ce PSG et non pas avec le Real qui en a déjà gagné des tonnes. (...) Mais les données, il faut le dire, sur le papier il y a un écart qu'on n'a jamais vu », ajoute Daniel Riolo.

Mbappé prêt à recaler le PSG ?