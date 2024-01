Mercato - PSG : Le Real Madrid pose ses conditions pour le transfert de Mbappé

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Malgré les récentes rumeurs sur un prétendu ultimatum, le Real Madrid n'a pas barré de sa liste le nom de Kylian Mbappé. Le joueur reste un objectif prioritaire, surtout que son contrat avec le PSG arrive à son terme en juin prochain. Mais désormais dans ce dossier, le club espagnol semble en position de force et se donne les droits de poser ses propres conditions.

Sans surprise, Kylian Mbappé est demeuré silencieux ce lundi. Pourtant, à en croire les médias espagnols, le joueur de 25 ans avait jusqu'au 15 janvier pour lâcher sa réponse au Real Madrid, qui compte boucler ce dossier assez vite. Questionnées sur ce non-dit de Mbappé, des sources au sein du club espagnol confirme que ce dossier est encore loin d'être clos.

Mbappé a son destin entre les mains

« Ce serait suicidaire alors qu'on a désormais toute la liberté et la fin de saison pour négocier et s'entendre avec lui » a confié l'une d'entre elles dans les colonnes de L'Equipe. Mais désormais, c'est au tour de Kylian Mbappé d'exprimer ses velléités de départ et de faire un geste en faveur du Real Madrid. Comme l'indique le quotidien sportif, la balle est dans le camp du joueur parisien.

Mbappé connaît l'offre du Real Madrid