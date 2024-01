Mercato - PSG : Ils l’annoncent, Mbappé va surprendre son monde !

Thomas Bourseau

Agent libre à l’issue de la saison, Kylian Mbappé pourrait bien ne pas poursuivre à Paris selon Abdellah Boulma. Le journaliste n’est cependant pas sur la même longueur d’onde que Jérôme Rothen et Frédéric Hermel qui affirment pour leur part que la continuité de Mbappé au Paris Saint-Germain serait bien plus possible.

Kylian Mbappé est sous contrat avec le Real Madrid jusqu’à l’issue de la saison. Et après ? Aucun accord n’a été passé avec le Real Madrid contrairement à ce que Foot Mercato avançait le 7 janvier dernier comme affirmé par le10sport.com le 8 janvier. Et Mbappé n’a pas arrêté sa décision d’après nos informations exclusives.

Décision finalement prise pour Kylian Mbappé ?

Sur son compte X , le journaliste Abdellah Boulma a assuré que Kylian Mbappé n’en aurait certes pas parlé à ses dirigeants pour le moment, mais qu’il ne devrait pas signer de prolongation de contrat au PSG. En parallèle, le Real Madrid attendrait le feu vert pour lancer son offensive.

Rothen et Hermel estiment que Mbappé va rester au PSG