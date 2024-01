Mercato - OM : Avec sa famille, il vit un enfer à cause de son transfert

Thomas Bourseau

D’ici la fin du mercato estival, tout était clair dans l’esprit de Josh Doig. Pour le défenseur gauche de 21 ans, s’engager en faveur de l’OM était logique et était sa priorité. Le confort financier proposé par Sassuolo a fait changer l’Hellas Vérone d’avis. Présent à l’aéroport lundi pour se rendre à Marseille, Doig a vécu un incroyable ascenseur émotionnel.

Josh Doig voulait venir à l’Olympique de Marseille. C’était en effet la tendance de ces derniers jours. D’ailleurs, un accord total avait été trouvé entre l’Hellas Vérone et l’OM pour que le latéral gauche écossais de 21 ans imite Steven Fletcher, son compatriote passé à l’Olympique de Marseille en 2016.

L’Hellas Vérone a retourné sa veste

Cependant, l’irruption de Sassuolo dans cette opération a mis un terme aux espoirs de Pablo Longoria dans la course à la signature de Josh Doig. Et pour cause, comme Tam McManus l’a confié sur son compte X lundi soir, le club italien a proposé un meilleur deal économiquement parlant à l’Hellas Vérone, poussant le club de Doig à repousser les avances de l’OM.

