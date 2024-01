OM : Un attaquant en plein calvaire, son entourage sort du silence

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Le cas François-Régis Mughe cristallise l'attention à l'OM. Et pour cause, l'attaquant marseillais, qui a refusé la convocation de Rigobert Song pour disputer la CAN 2024, est bloqué par la Fédération camerounaise, qui refuse de le laisser jouer durant la compétition. Une situation qui commence à inquiéter l'entourage du joueur.

Convoqué par Rigobert Song, François-Régis Mughe a décidé de décliner, refusant ainsi de disputer la CAN 2024. Une situation délicate, puisque la Coupe d'Afrique des Nations se disputant sur des dates FIFA, l'attaquant de l'OM n'a pas le droit de refuser une convocation. Par conséquent, Mughe est bloqué et ne peut pas figurer sur les feuilles de match du club phocéen tant que la fédération camerounaise n'enverra pas une lettre pour libérer le jeune attaquant.

L'entourage de Mughe espère que la situation va évoluer

Une lettre qui n'est toujours pas arrivée et qui semble susciter les crispations du côté de l'OM qui subit clairement la situation. Tout comme François-Régis Mughe qui espérait profiter du mois de janvier pour retrouver du temps de jeu en l'absence d'Ismaïla Sarr et Iliman Ndiaye afin de se mettre en valeur et partir en prêt à l'issue du mercato. Un plan qui est donc tombé à l'eau, mais l'entourage du joueur espère qu'une solution sera rapidement trouvée. « On aimerait juste un peu de bon sens, on ne comprend pas l'idée de bloquer un jeune qui espère apporter à la sélection à moyen terme », explique ainsi un membre proche du clan Mughe dans les colonnes de L'EQUIPE .

«Je suis peiné par cette situation»