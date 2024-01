OM : L'incroyable annonce de Gattuso

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Vendredi soir pour son premier match en Ligue 1 de l'année 2024, l'OM n'a pas réussi à conserver son avantage au score, concédant ainsi le nul contre Strasbourg (1-1) au Stade Vélodrome. Un résultat décevant pour le club phocéen qui confirme ses difficultés du moment. Toutefois, après le match, Gennaro Gattuso a fait son mea culpa, s'estimant responsable du résultat décevant de son équipe.

Pour son premier match de l'année en Ligue 1, l'OM a concédé le nul contre Strasbourg (1-1) au Vélodrome. Et pourtant, Samuel Gigot avait ouvert le score dès les premières minutes de jeu. Néanmoins, les Alsaciens ont égalisé en toute fin de match. Mais Gennaro Gattuso estime que c'est de sa faute.

Mercato - OM : Longoria tente un coup de bluff avec ce transfert https://t.co/SqJ7PEQk1C pic.twitter.com/OT1NS5ivcH — le10sport (@le10sport) January 13, 2024

Le mea culpa de Gattuso

« Je pense que c'est de ma faute, je n'ai pas été assez bon. Comme vous l'avez dit, c'est quelque chose qui s'est déjà produit, ce n'est pas la première fois. Je le sais et ça m'énerve évidemment. Je pense que c'est ma responsabilité », assure l'entraîneur de l'OM en conférence de presse avant d'en rajouter une couche.

«C'est ma responsabilité de faire en sorte qu'on progresse sur cela»