Grande première à l’OM, il se lâche sur sa déception

Arrivé l’été dernier en provenance de Lorient, dans le cadre d'un prêt avec option d’achat, Bamo Meïté a pris son mal en patience à l’OM. Le défenseur central âgé de 22 ans joue peu depuis qu’il est à Marseille et fêtait vendredi soir sa première titularisation au Stade Vélodrome, qui s’est soldée par un match nul frustrant. Une déception pour l’Ivoirien.

La Ligue 1 faisait son retour vendredi soir à l’occasion de la rencontre entre l’OM et Strasbourg, en ouverture de la 18e journée. Alors qu’ils avaient ouvert le score dès la troisième minute de jeu, les Olympiens ont été rejoints dans le temps additionnel (1-1). Un résultat frustrant, au terme d’une prestation insuffisante de la part des hommes de Gennaro Gattuso.

Meïté déçu pour sa première titularisation au Vélodrome

Cette rencontre marquait d’ailleurs la première titularisation de Bamo Meïté au Stade Vélodrome, lui qui est arrivé l’été dernier en provenance de Lorient. Le défenseur de 22 ans aurait préféré que sa grande première soit ponctuée par une victoire. « Dans mon rôle, je dois me tenir prêt. Quand le coach fait appel à moi, je dois être là. Aujourd’hui, c’est sûr que Chancel (Mbemba) est la Coupe d’Afrique. Mes partenaires m’ont très bien accueilli dans le onze de départ, c’était ma première ce soir au Vélodrome. Je suis déçu de ne pas prendre les trois points », a-t-il déclaré au micro de Prime Vidéo .

