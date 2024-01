Mercato - OM : Échec et mat pour Pablo Longoria ?

Thomas Bourseau

Du haut de ses 21 ans, Josh Doig est une promesse du football écossais. Latéral gauche de l’Hellas Vérone, Doig aurait à coeur d’arborer la tunique de l’OM, en quête de sa signature cet hiver. Néanmoins, Sassuolo semble avoir fait tomber à l’eau cette opération pilotée par le président olympien Pablo Longoria.

Après Steven Fletcher en 2016, place à un autre joueur écossais à l’OM ? Josh Doig (21 ans) semble figurer dans les petits papiers de Pablo Longoria, président de l’Olympique de Marseille, dans le cadre du mercato hivernal. Pire, le latéral gauche repousserait les autres avances afin de mettre toutes les chances de son côté pour l’OM.

Josh Doig veut jouer à l’OM

Sur son compte X , Marc Mechenoua a lâché un froid sur l’éventuelle venue de Josh Doig à l’OM. Certes, il est assuré ces derniers jours que le latéral gauche de l’Hellas Vérone souhaite venir renforcer les rangs de l’Olympique de Marseille. Cependant, le journaliste du Parisien confie ce lundi après-midi que l’OM devrait manquer son coup cet hiver.

Mercato - OM : Coup de gueule de Riolo sur le prochain transfert https://t.co/5cKLW1lEke pic.twitter.com/Ph73Z9eYPV — le10sport (@le10sport) January 15, 2024

Sassuolo fait capoter la venue de Doig à l’OM !

Marc Mechenoua révèle en effet que l’irruption de Sassuolo dans le feuilleton Josh Doig aurait condamné les chances de réussite de l’OM. Et pour cause, bien qu’un terrain entente ait été trouvé entre les parties concernées et notamment avec l’Hellas Vérone, le fait que Sassuolo ait surenchéri aurait eu la conséquence suivante : les échanges se seraient tendus entre l’OM et l’Hellas Vérone. Échec annoncé pour l’OM.