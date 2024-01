Mercato - OL : Grand retour de Benzema, son entourage ouvre la porte !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

L’aventure de Karim Benzema en Arabie saoudite est loin d’être un long fleuve tranquille. Critiqué pour son rendement, l’attaquant n’a pas pris part au stage d’Al-Itthiad à Dubaï, de quoi relancer les spéculations sur un malaise. Suffisant pour le pousser à plier bagage quelques mois après son arrivée afin d'éventuellement retrouver la France et l’OL ? Le scénario n’est pas pour déplaire à son avocat.

Karim Benzema pensait arriver en terrain conquis en Arabie saoudite, mais l’aventure est plus difficile que prévue pour l’ancien international français qui n’échappe pas aux critiques pour ses performances sur le terrain. Absent de la reprise de l’entraînement, Benzema n’a pas été retenu par Marcelo Gallardo pour le stage à Dubaï, de quoi relancer les spéculations sur sa situation alors que son entourage le disait bloqué dans l’Océan Indien à cause du cyclone Belal.

Un départ de Benzema est-il possible ?

Et si Karim Benzema décidait de quitter l’Arabie saoudite quelques mois seulement après la signature de son contrat XXL jusqu’en 2025, quel club serait alors susceptible de l’accueillir en Europe ? Me Hugues Vigier, l’avocat du Français, a déjà sa préférence, et elle tend vers l’Olympique Lyonnais, son club formateur.

« Je serais assez heureux de le voir revenir jouer à Lyon »