Mercato - PSG : Coup de théâtre pour Mbappé !

Toujours dans l'indécision pour son avenir, Kylian Mbappé va rapidement devoir faire un choix. Cependant, selon certains médias espagnols, l'ultimatum lancé par le Real Madrid aurait pris fin le 15 janvier, ce qui mettrait fin aux spéculations l'envoyant à la Casa Blanca. Mais le PSG va rapidement déchanter.

Quel avenir pour Kylian Mbappé ? La question agite le mercato depuis plusieurs semaines, mais la réponse tarde à arriver. L'attaquant du PSG a le choix, comme en 2022, entre une prolongation ou un départ libre. Si la seconde option est retenue, le Real Madrid semble faire la course en tête. Mais la presse espagnole révélait récemment que l'ultimatum posé par le club merengue avait pris fin le 15 janvier.

L'ultimatum du Real ne serait toujours pas passé

Cependant, ce feuilleton qui n'est plus à un rebondissement près, évolue de nouveau. Et pour cause, selon les informations de Josep Pedrerol, présentateur du Chiringuito , l'ultimatum du Real Madrid n'a pas encore expiré ! Une mauvaise nouvelle pour le PSG qui espère toujours convaincre Kylian Mbappé de prolonger, mais visiblement, l'offre du club merengue est toujours d'actualité.

Un salaire estimé à 30M€ par an au Real ?