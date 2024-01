Mercato : Neymar viré en Arabie Saoudite ? Fake news dénoncée

Thibault Morlain

Lors du dernier mercato estival, le PSG s’est séparé de Neymar. Plus en odeur de sainteté au sein du club de la capitale, le Brésilien a été poussé vers la sortie et il s’est alors engagé avec Al-Hilal en Arabie saoudite. Mais c’est loin d’être simple là-bas pour Neymar, qui s’est gravement blessé au genou. Et voilà qu’une rumeur est apparue à propos d’un licenciement.

A l’instar de Cristiano Ronaldo ou encore Karim Benzema, Neymar a lui aussi pris le chemin de l’Arabie Saoudite lors du dernier mercato estival. Le Brésilien a quitté le PSG pour rejoindre Al-Hilal. Mais voilà que cette aventure pourrait déjà s’arrêter là. Telle est en tout cas la rumeur apparue ces dernières heures à propos d’une possible rupture de contrat de Neymar.

C’est fini entre Neymar et Al-Hilal ?

Est-ce alors déjà terminé entre Neymar et le club saoudien d’Al-Hilal ? Selon les informations de Fabrizio Romano, la réponse est non. Tout ce qui est sorti ces dernières heures serait complètement faut à propos de l’ancien joueur du PSG. Alors qu’il a été question d’une rupture de contrat de Neymar, des sources ont assuré que cela était une « fake news ».

Faire de la place pour Renan Lodi

Que se passe-t-il alors avec Neymar à Al-Hilal ? Comme le précise le journaliste italien, si le club saoudien a retiré le Brésilien de sa liste de joueurs, c’est uniquement pour faire de la place pour l’arrivée de Renan Lodi. Etant donné que Neymar est blessé, Al-Hilal l’a donc enlevé en attendant qu’il puisse à nouveau jouer. Mais pas question de le virer.