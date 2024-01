Mercato - OL : Ça se confirme pour Benzema

Hugo Chirossel

L’été dernier, alors qu’il arrivait à la fin de son contrat, Karim Benzema a fait le choix de quitter le Real Madrid pour prendre la direction de l’Arabie Saoudite, où il s’est engagé en faveur d’Al-Ittihad. Tandis que son avenir avec le club saoudien est incertain, l’OL étudie bel et bien la possibilité de le faire revenir à Lyon.

Et si 15 ans plus tard, Karim Benzema faisait son grand retour à l’OL ? L’été dernier, le Ballon d’Or 2022 a décidé de mettre un terme à son histoire avec le Real Madrid. En fin de contrat, l’attaquant âgé de 35 ans n’a pas prolongé et a fait le choix de rejoindre Al-Ittihad, avec qui il s’est engagé jusqu’en juin 2026.

Déjà la fin entre Benzema et Al-Ittihad ?

Sauf que la situation se complique pour Karim Benzema en Arabie Saoudite. L’ancien capitaine du Real Madrid est très critiqué et son avenir à Al-Ittihad est incertain. Comme indiqué par RMC Sport , l’OL espère en profiter pour boucler son grand retour dans son club formateur.

L’OL rêve d’un retour de Benzema