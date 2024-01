Mercato - OM : Longoria a tenté un coup avec un joueur de l'équipe de France

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Sans club depuis son départ de l'Olympiakos en juillet dernier, Yann M'Vila cherche à rebondir notamment en France. Ces dernières semaines, il aurait été approché par plusieurs clubs, notamment par l'OM. Mais les discussions n'ont pas abouti. Aujourd'hui, le milieu de terrain serait en négociation avec le FC Metz, autre équipe de Ligue 1.

Au chômage depuis plusieurs mois, Yann M'Vila s'était exprimé sur sa situation. « Il y a eu énormément de touches, des offres d’Australie, du Japon, de Malaisie, de MLS… J’ai eu des offres d’Italie, d’Espagne etc. Vraiment partout. Ma femme va bientôt accoucher et je voulais vraiment rester proche de la France. Mais il y a quelque chose qui bloque » avait confié le milieu de terrain. En cause, son caractère affirmé qui, parfois, refroidit les équipes.

L'OM l'a approché

L'OM n'a pas été effrayé par le comportement de M'Vila et l'aurait contacté au cours du mois de janvier selon les informations de L'Equipe . Mais comme le laisse entendre le quotidien sportif, les discussions ne sont pas allées bien loin et cette piste ne serait plus vraiment d'actualité.

Des discussions avec le FC Metz ?

Agé de 33 ans, l'international français serait, aujourd'hui, pisté par le FC Metz. Un dossier complexe en raison des émoluments de M'Vila. Mais ancien dirigeant de Rennes et aujourd'hui patron du FC Metz, Pierre Dréossi n'a pas dit son dernier mot et espère trouver un accord.