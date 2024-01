Mercato - OM : Champion du monde, il a le mal du pays !

Thomas Bourseau

A l’OM, Florian Thauvin a tout connu. Une épopée européenne, un titre de champion du monde avec l’équipe de France et l’atmosphère du Vélodrome. Parti depuis plus de deux ans, Thauvin a le mal du pays comme il l’a fait clairement comprendre en interview à L’Équipe.

L’Olympique de Marseille a pu compter sur Florian Thauvin l’espace de sept saisons au cours desquelles le club phocéen a notamment fait une épopée en Ligue Europa pendant la saison 2017/2018. Néanmoins, à l’issue de son contrat à l’été 2021, Thauvin a refusé de le prolonger. Pour L’Équipe , le champion du monde 2018 s’est expliqué. « Non, je ne regrette pas car la vie est faite de choix et il faut les assumer, mais c'est toujours difficile de quitter un grand club comme l'OM, surtout que le président Pablo Longoria avait fait d'énormes efforts pour me garder, mais j'avais vraiment besoin de voir autre chose, après tant d'années au club ».

«Le Championnat me manque, la vie en France me manque aussi»

Et maintenant ? Après une expérience qui n’a pas été couronnée de succès au Mexique, Florian Thauvin a retrouvé le Vieux Continent et évolue à l’Udinese depuis un an. Pour autant, la Ligue 1 et l'OM restent dans un coin de sa tête. « Oui. Le Championnat me manque, la vie en France me manque aussi. La L1 est un Championnat que je connais particulièrement bien, dans lequel j'ai été performant… À un moment donné, si j'ai cette possibilité, qu'un bon projet se présente, bien évidemment que j'aimerais revenir en L1 ».

«Je suis content d'être ici et il y a une mission maintien à accomplir»