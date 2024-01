Mercato - OM : Transfert surprise de dernière minute à Marseille ?

Thomas Bourseau

Florian Thauvin n’a certainement pas oublié son passage de sept saisons à l’OM. Ces dernières semaines, le champion du monde tricolore évoque souvent son manque de la Ligue 1 et de l’Olympique de Marseille. Pour autant, même s’il avait une touche avant la fin du mercato hivernal, il faudrait patienter jusqu’à l’été prochain pour toute opération.

Ce n’est plus de l’ordre de la supposition désormais. Ces derniers jours, La Tribune OM faisait part d’une volonté du club phocéen de recruter un ailier au profil créateur. En ce sens, la piste menant au milieu offensif Giovanni Reyna a pris forme. Et d’après divers médias, il se pourrait que l’international américain du Borussia Dortmund dépose ses valises prochainement à Marseille.

Un retour en Ligue 1 cet hiver ? « un départ est plus probable l'été prochain »

Se pourrait-il qu’un retour surprise de Florian Thauvin ait lieu ? Depuis son départ libre de tout contrat à l’été 2021, le champion du monde tricolore est occasionnellement annoncé comme éventuelle option de marché pour l’OM. Dernièrement, il a ouvert la porte à une telle possibilité pour le média Carré . En interview pour L’Équipe , Thauvin a fermé la porte à un retour en Ligue 1 pendant le mercato hivernal quand bien même une possibilité se présenterait à lui. « Je l'étudierai. Pour être honnête, je ne suis pas dans cette optique-là, malgré quelques touches, et un départ est plus probable l'été prochain ».

Vente OM : Ça se confirme pour l’Arabie Saoudite https://t.co/lae1qY8Vxz pic.twitter.com/GMWCVeiMuY — le10sport (@le10sport) January 25, 2024

«Un retour en France sera la priorité quand je partirai»