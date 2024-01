PSG - Brest : Streaming légal, heure de diffusion TV, équipes probables…

Thibault Morlain

Ce dimanche soir, en clôture de la 19ème journée de Ligue 1, le PSG accueille Brest au Parc des Princes. Un choc du haut tableau puisque c’est le 3ème du classement qui se déplace sur la pelouse du 1er. Qui ressortira donc vainqueur de cet affrontement qui s’annonce passionnant ? Le 10 Sport vous dit tout ce qu’il y à savoir sur ce PSG - Brest.

L’OGC Nice s’étant imposé ce samedi face à Metz (1-0), il n’y a plus que 5 point d’écart entre le PSG et son dauphin. Si le club de la capitale veut reprendre ses distances, il va falloir l’emporter ce dimanche soir sur la pelouse du Parc des Princes. Mais c’est un adversaire coriace qui se présente face aux hommes de Luis Enrique. Surprise de la première partie de saison, Brest se classe aujourd’hui à la 3ème place de Ligue 1. Menés par Eric Roy, les Brestois débarquent donc à Paris avec l’envie de continuer sur leur lancée et de croire à une qualification européenne en fin de saison. Pour ce choc du haut de tableau en Ligue 1 entre le PSG et Brest, le coup d’envoi est prévu à 20h45, une rencontre que vous pourrez suivre sur Prime Vidéo .

Quelles équipes pour PSG - Brest ?

Alors que Luis Enrique doit faire avec plusieurs absences en ce mois de janvier, le PSG devrait se présenter face à Brest avec ce qui s’apparente comme son équipe type du moment. On devrait ainsi retrouver : Donnarumma - Soler, Marquinho, Pereira, Hernandez - Zaïre-Emery, Ugarte, Vitinha - Dembélé, Mbappé, Barcola.



Face au PSG, se dressera donc le Brest d’Eric Roy. Pour l’occasion, l’entraîneur brestois devrait partir le 4-3-3 suivant : Bizot - Lala, Chardonnet, Brassier, Locko - Camara, Lees-Melou, Magnetti - Del Castillo, Mounié, Le Douaron.

Des comptes à régler ?