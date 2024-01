PSG : Une hécatombe se révèle avant le choc

Benjamin Labrousse

Leader de Ligue 1, le PSG a également réussi à se hisser en 8ème de finale de la Ligue des Champions. Les Parisiens accueilleront la Real Sociedad au Parc des Princes le 14 février prochain pour le match aller. Si plusieurs joueurs seront absents du côté de la formation de Luis Enrique, même son de cloche pour les Basques.

L’heure approche. Ce dimanche soir (20h45), le PSG reçoit Brest en clôture de la 19ème journée de Ligue 1. S’en suivra un déplacement à Strasbourg vendredi prochain, puis un nouveau duel face à Brest en Coupe de France cette fois-ci, avant d’enchaîner avec la réception de Lille le 10 février. Un calendrier chargé pour les partenaires de Kylian Mbappé, qui recevront la Real Sociedad quelques jours plus tard.

Quelques absences notables au PSG

En effet, le PSG accueillera le club basque le 14 février dans le cadre du match aller des 8èmes de finale de la Ligue des Champions. Une rencontre cruciale dans la saison du club parisien, qui devra se passer de plusieurs joueurs pour ce choc. A commencer par ses deux défenseurs centraux Presnel Kimpembe et Milan Skriniar, respectivement blessés au Talon d’Achille et à la cheville. S’il a récemment repris l’entraînement collectif, Nuno Mendes est quant à lui encore incertain pour cet affrontement face à la Real Sociedad.

La Real Sociedad plombée par les blessures

Mais du côté du club espagnol, l’heure n’est pas non plus à l’optimisme concernant les forces en présence. En effet la Real Sociedad, qui doit déjà se passer de plusieurs éléments importants comme Ander Barrenetxea, Aritz Elustondo, Kieran Tierney, ou encore d’Ahien Munoz, a perdu ce samedi deux nouveaux joueurs. Ainsi, ce sont à la fois Arsen Zakharian (cheville gauche), et Robin Le Normand (problème musculaire) qui sont sorti sur blessure face au Rayo Vallecano. Un gros coup dur pour l’entraîneur Imanol Alguacil, alors que le choc face au PSG approche à grands pas…