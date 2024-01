PSG : Un problème est annoncé après ce transfert

La rédaction

Débarqué au PSG en provenance du Bayern Munich l'été dernier, Lucas Hernandez s'est rapidement imposé comme un élément incontournable dans le dispositif de Luis Enrique. Seulement, l'aspect offensif de son jeu et sa grande agressivité jouent parfois en sa défaveur selon des anciens de la maison.

Il était certainement la recrue la plus attendu du PSG cet été. Arrivé dans la capitale en provenance du Bayern Munich contre un chèque de l'ordre de 40M€, Lucas Hernandez est rapidement devenu une pièce maîtresse de l'arrière-garde parisienne cette saison. Malgré une certaine constance dans ses performances, le champion du monde 2018 a tout de même aspects de son jeu à améliorer.

«Il faut peut-être parfois qu'il se canalise un peu plus»

Pour Alain Roche, ex-défenseur du PSG, l'ancien joueur de l'Atletico de Madrid devrait faire preuve d'un peu moins d'ardeur. « Je ne suis pas du tout surpris mais j'aime beaucoup son état d'esprit. Il ne lâche rien, il met une telle intensité, une telle générosité. Après, cela peut avoir des conséquences. Il a pu, en raison de cet enthousiasme, être pris dans le dos, ou sur des appels contre appels. Il faut peut-être parfois qu'il se canalise un peu plus. Mais son bilan reste positif. Il apporte une telle énergie et la diffuse » , a-t-il détaillé dans des propos rapportés par L'Equipe .

«Il manque de spontanéité sur les quelques situations qu'il a»