Luis Enrique annonce une attaque de feu au PSG

Présent en conférence de presse ce samedi, Luis Enrique a notamment été interrogé sur son trio offensif qui a plusieurs fois évolué cette saison. Ces derniers temps, Ousmane Dembélé, Bradley Barcola et Kylian Mbappé sont chargés d'animer l'attaque du PSG. Mais le technicien espagnol assure qu'il va encore trouver mieux que ce trio pourtant déjà très intéressant.

Après avoir essayé plusieurs formules pour trouver le bon trio offensif, Luis Enrique a installé Ousmane Dembélé, Bradley Barcola et Kylian Mbappé dont l'entente fonctionne bien. Néanmoins, il pense toujours être en mesure de trouver mieux.

Le meilleur est à venir pour le PSG ?

« Est-ce que c'est le meilleur trio depuis le début de saison ? Je ne sais pas. Peut-être que oui, peut-être que non, mais j'espère que non. J'espère qu'on ne connaît pas encore le trio le plus fort. Si on vise tous les titres, on doit pouvoir compter sur tous les attaquants. C'est la clé pour moi », promet l'entraîneur du PSG.

«J'espère qu'on ne connaît pas encore le trio le plus fort»