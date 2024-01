Un attaquant du PSG lâche une grand annonce pour son avenir

La rédaction

Recruté contre un chèque de l'ordre de 50M€, Bradley Barcola a connu des débuts compliqués sous les couleurs du PSG. Mais depuis plusieurs semaines, l'ancien Lyonnais, grâce notamment au repositionnement de Kylian Mbappé dans l'axe de l'attaque, est devenu un titulaire régulier. En tout cas, une chose est sûre, la confiance accordée par Luis Enrique le pousse forcément à s'imaginer un avenir à Paris sur le long terme.

C'est un transfert qui a fait beaucoup de bruit. Débarqué au PSG en provenance de l'OL, moyennant 50M€, à la toute fin du mercato estival, Bradley Barcola s'est attiré les foudres des supporters lyonnais. Entre la pression et les critiques, le jeune attaquant de 21 ans a eu beaucoup de mal à lancer la machine.

Barcola prend de l'épaisseur au PSG

Auteur d'une entrée en jeu incarnée par de nombreux ratés devant les buts contre Newcastle (1-1) en Ligue des champions fin novembre, l'ancien Lyonnais avait reçu une énorme vague de critiques, ce qui n'avait pas refroidi pour autant les ambitions de Luis Enrique à l'égard de son protégé. En effet, les prestations peu satisfaisantes de Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani, qui ont conduit Kylian Mbappé à prendre place au centre de l'attaque parisienne, ont permis à Bradley Barcola d'endosser le statut de titulaire sur le flanc gauche depuis le mois de décembre.

«J'espère être là le plus longtemps possible»