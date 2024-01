Mercato : Le PSG prépare déjà l’été, quelle doit être la prochaine recrue ?

La rédaction

Le Paris Saint-Germain n’a recruté cet hiver que Lucas Beraldo et Gabriel Moscardo, qui pour sa part a été prêté dans la foulée aux Corinthians. Cependant, il se trouve qu’en coulisses, le comité de direction du PSG préparerait déjà son mercato estival avec quelques gros noms du football européen notamment. Quelle doit être la priorité ? C’est notre sondage du jour !

Les supporters du PSG ont vu moins de mouvements dans leur club de coeur cet hiver que leurs rivaux marseillais. En effet, que ce soit dans le sens des départs ou des arrivées, l’OM s’est montré actif et a notamment bouclé quatre recrues lorsque le PSG n’en a attiré que deux en les personnes de Lucas Beraldo et Gabriel Moscardo. Le dernier cité est d’ailleurs retourné aux Corinthians en prêt.

Kimmich et Guimarães, les deux pistes de l’entrejeu du PSG ?

Pour autant, le PSG préparerait tranquillement ses plans pour le mercato estival à venir. En conférence de presse, Luis Enrique a fait savoir la semaine dernière que selon lui, « les devoirs » doivent être fait l’été pour le mercato et non l’hiver. L’été dernier, onze nouvelles têtes ont été mises à la disposition du technicien espagnol. Et pour l’été 2024 ? L’Équipe a récemment révélé que la piste Joshua Kimmich devrait être grandement creusée pendant la seconde partie de saison avec une offensive prévue pour le milieu de terrain du Bayern Munich à qui il ne restera qu’une seule année de contrat. Mais ce n’est pas tout, un autre milieu de terrain serait courtisé par le Paris Saint-Germain. Selon The Daily Mirror, le PSG tentera également sa chance pour le milieu de terrain de Newcastle.

Le PSG n’a pas oublié Rafael Leão et Victor Osimhen

Et d’autres renforts dans les autres domaines seraient déjà à l’étude. À commencer par l’attaque. Piste de longue date de Luis Campos, qui l’avait d’ailleurs attiré au LOSC en 2018, Rafael Leão serait à nouveau dans le viseur du PSG d’après les informations de Téléfoot . Une tendance confirmée par AS . Le Portugais ne serait d’ailleurs pas contre une nouvelle aventure au PSG après le Milan AC. Victor Osimhen est également une option prise en considération par le PSG et le président du Napoli, en la personne d’Aurelio de Laurentiis, a cité le Paris Saint-Germain comme club intéressé par l’attaquant nigérian.

Le PSG a un joker pour le transfert de l'été ! https://t.co/TcB7EB3iD1 pic.twitter.com/8F8G03W2x5 — le10sport (@le10sport) January 28, 2024

Retour de flamme pour Leny Yoro ?

Pour finir, comme le10sport.com vous l’a annoncé en exclusivité qu’il n’y aura pas de nouvelle offensive du PSG auprès du LOSC pour sa pépite Leny Yoro (18 ans). Le défenseur lillois figure toujours dans les petits papiers du Paris Saint-Germain pour le mercato estival. Pour rappel, à l’aube de l’ouverture du mercato hivernal, le LOSC réclamait 90M€ pour Yoro.