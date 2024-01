Un crack du PSG imite Cristiano Ronaldo

Thibault Morlain

A seulement 21 ans, Bradley Barcola a réussi à gravir les échelons rapidement, jusqu’à atteindre le PSG. L’été dernier, l’ailier, révélé sous le maillot de l’OL, a été transféré pour 50M€ à Paris. Le club de la capitale a décidé de miser sur le talent du crack français qui s’inspire d’un des plus grands : Cristiano Ronaldo.

A 38 ans, Cristiano Ronaldo évolue encore et toujours au plus haut niveau. Sous le maillot d’Al-Nassr, le Portugais impressionne. Cela fait maintenant plusieurs saisons que CR7 est une référence et forcément, la jeune génération a grandi en voyant les exploits de Cristiano Ronaldo. Ça a notamment été le cas de Bradley Barcola.

Barcola s’inspire de Cristiano Ronaldo

Dans un entretien accordé à Téléfoot ce dimanche, Bradley Barcola a dévoilé son modèle, le joueur qui l’a marqué étant plus jeune. Le joueur du PSG a alors cité Cristiano Ronaldo : « Mon modèle plus jeune ? CR7. C’est vraiment mon modèle, que ce soit dans le travail ou dans le jeu ».

« Je sais que je peux faire encore mieux »