PSG : Mbappé met le Qatar en alerte rouge

Kylian Mbappé semble avoir vendu la mèche en coulisses. Le joueur du PSG n'a toujours pas répondu à l'offre de prolongation transmise par le Qatar. Nasser Al-Khelaïfi espère un retournement de situation dans ce dossier, mais s'attend au pire à savoir un départ de la star parisienne au Real Madrid.

Lié contractuellement au PSG jusqu'en juin, Kylian Mbappé aurait reçu deux offres. L'une concernerait le Real Madrid. Le club espagnol lui aurait transmis une nouvelle proposition de contrat. L'autre émanerait du Qatar.

Mbappé demeure silencieux

Comme indiqué pa r El Chiringuito, le PSG lui aurait proposé un nouveau contrat. Les détails n'ont pas filtré, mais l'émission espagnole annonce que cette offre est restée sans réponse. Les signes ne sont pas bons, alors que le contrat actuel de Mbappé expire en juin prochain.

Le Qatar craint le pire

Le PSG ne se ferait plus d'illusion dans ce dossier et semble avoir accepté l'idée de le voir partir au Real Madrid à la fin de la saison. Selon le journaliste Edu Aguirre, présent sur le plateau, le Qatar, notamment Nasser Al-Khelaïfi, se prépare à assumer cet échec. Reste à savoir si cela se confirmera dans les prochains jours. En effet, Mbappé aurait prévu de prendre la parole avant la huitième de finale aller de Ligue des champions face à la Real Sociedad prévu le 14 février prochain.