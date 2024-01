Mercato - PSG : Mbappé a pris une décision à 80M€

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Après une crise qui a bien failli lui coûter la place au PSG, Kylian Mbappé est de nouveau raccord avec Nasser Al-Khelaïfi. Pour retrouver le groupe principal cet été, le joueur français a dû renoncer à plusieurs primes. Désormais, l'entente est cordiale et les deux parties discutent régulièrement de la suite; notamment d'une éventuelle prolongation de contrat.

Nasser Al-Khelaïfi a tourné la page. Après la crise qui secoué le club cet été, le président du PSG a retrouvé une relation saine avec Kylian Mbappé, qui avait pourtant refusé d'activer une clause, qui lui aurait permis de prolonger automatiquement son contrat d'une saison. « C'est sûr que je veux que Kylian reste, c'est certain. C'est le meilleur joueur au monde, et le meilleur club pour Kylian, c'est Paris » avait confié Al-Khelaïfi il y a quelques jours.

PSG - Mbappé : Deschamps se prononce sur ce sujet brûlant https://t.co/j0Oe6xSVMH pic.twitter.com/JF78cKuphN — le10sport (@le10sport) January 31, 2024

Entente cordiale entre le PSG et Mbappé

Pour José Felix Diaz, Mbappé marche aujourd'hui main dans la main avec son club. « Je suis surpris par le calme du PSG à tout moment, c'est comme s'ils avaient tout bien pensé. C'est le sentiment que j'ai eu. On ne vit pas de moments de tension comme l'été dernier ou comme en 2022 quand Mbappé ne renouvelait toujours pas et qu'on voyait qu'il se rapprochait du Real Madrid. Cela me laisse penser qu'ils ont tout très bien discuté. Ces derniers jours, j'ai même lu dans L'Equipe qu'ils considéraient comme acquis le départ de Kylian. En France, on dit que le renouvellement est très difficile » a confié le journaliste de Marca sur Twitch.

Mbappé a renoncé à ses primes