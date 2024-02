PSG : Mbappé va provoquer un «tremblement de terre» au Real Madrid ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

La presse espagnole dévoile la tendance dans le dossier Kylian Mbappé. La perspective d'une prolongation au PSG s'éloigne doucement, tandis que celle d'une arrivée au Real Madrid l'été prochain grandit de jour en jour. Une opération, qui pourrait bouleverser le quotidien du vestiaire merengue et provoquer quelques tensions en interne.

L'opportunité est trop grande pour le Real Madrid. Le club espagnol a la possibilité de récupérer gratuitement Kylian Mbappé, dont le contrat avec le PSG expire en fin de saison. Pour l'heure, la formation merengue semble en position de force puisque le joueur serait enclin à quitter Paris selon les informations de José Félix Diaz qui s'appuie sur les dires de sources proches du PSG.

Mbappé prend la direction du Real Madrid

« Je pense que le Real Madrid est obligé d'aller chercher Mbappé, alors pourquoi cela ne serait-il pas une réalité cet été ? C'est une opération qui ne mettrait pas en péril la stabilité économique du club. Les gens qui connaissent bien le PSG considèrent comme acquis le départ de Kylian qui n'a rien dit dans le vestiaire » a déclaré le journaliste de Marca lors d'un entretien accordé à Ruben Martin sur Twitch .

« Il faut évaluer l'impact sur le vestiaire »