Vente OM : L'Arabie saoudite va débarquer avec un projet à 1 milliard ?

Arnaud De Kanel

Alors qu'une délégation saoudienne se serait rendue à Marseille la semaine dernière, les rumeurs autour d'un rachat de l'OM par l'Arabie saoudite prennent de plus en plus d'ampleur. Thibaud Vézirian, qui maintient quotidiennement depuis trois ans que le club phocéen est vendu, estime que les Saoudiens devraient investir pas loin d'un milliard d'euros à leur arrivée.

L'histoire entre Frank McCourt et l'OM touche à sa fin. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, l'homme d'affaires américain est ouvert à la discussion et attend des offres pour son bien. Thibaud Vézirian se montre plus catégorique et affirme que tout est ficelé depuis trois ans et que l'OM va passer sous pavillon saoudien.

OM : Il refuse son transfert et prépare un retour en force https://t.co/I9XRM9hpJu pic.twitter.com/komskm20z5 — le10sport (@le10sport) February 3, 2024

Un milliard d'euros dès la première année ?

Sur Twitch , le journaliste a même fait une estimation de l'investissement à venir. Selon ses informations, l'Arabie saoudite pourrait dépenser jusqu'à un milliard d'euros pour son arrivée à l'OM, mercato, stade et prix de vente inclus.

L'Arabie saoudite va mettre les moyens