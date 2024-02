L’OM doit gérer un problème de dernière minute

Hugo Chirossel

Si le mercato hivernal est désormais fermé, l’OM a enregistré les retours de plusieurs joueurs partis disputer la CAN ces derniers jours. Gennaro Gattuso va en avoir besoin, car il doit composer avec plusieurs pépins physiques au sein de son effectif, à la veille du déplacement sur la pelouse de l’OL.

Le marché des transferts a fermé ses portes jeudi soir et Gennaro Gattuso sait désormais quel effectif il aura jusqu’à la fin de la saison. Un groupe qui a pris un peu plus d'épaisseur cette semaine avec plusieurs retours de la CAN, notamment la recrue Faris Moumbagna. Les Sénégalais Iliman Ndiaye, Ismaïla Sarr et Pape Gueye sont eux aussi revenus à l’OM, même si le dernier nommé, en fin de contrat, pourrait prendre la direction de la Turquie dans les prochains jours.

Les nouvelles ne sont pas bonnes pour Rongier

Gennaro Gattuso pourra aussi compter sur les Marocains Amine Harit et Azzedine Ounahi. Des renforts intéressants pour le technicien italien, dont le groupe a été fortement réduit lors de ce mois de janvier. Mais surtout parce qu’il y a de nombreuses inquiétudes concernant plusieurs joueurs de l’OM, à la veille du déplacement sur la pelouse de l’OL, pour le compte de la 20e journée de Ligue 1. À commencer par le capitaine Valentin Rongier, dont le retour était attendu en février, mais pour qui les dernières nouvelles ne sont pas très rassurantes, comme l’a confié Gennaro Gattuso en conférence de presse vendredi.

Plusieurs absents de taille contre l’OL ?