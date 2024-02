OM : Un transfert XXL menace un joueur de Gattuso

Arnaud De Kanel

En rejoignant le Bayern Munich pour 30M€, Sacha Boey est la deuxième recrue la plus chère de l'hiver. Ce gros transfert devrait lui permettre de progresser et lui ouvrir les portes de l'équipe de France à quelques moi de l'Euro. Le grand perdant pourrait se trouver à l'OM en la personne de Jonathan Clauss.

Un temps pisté par le PSG, Sacha Boey s'est finalement engagé avec le Bayern Munich. Le club bavarois va forcément lui offrir une plus grosse exposition que Galatasaray et va peut-être convaincre Didier Deschamps de le convoquer lors du prochain rassemblement. Le sélectionneur de l'équipe de France attend souvent que les candidats à Clairefontaine rejoigne un grand club pour les appeler et le moment est donc peut-être venu. Boey l'a d'ailleurs interpellé à ce sujet.

Il vit une soirée folle à cause de l’OM ? https://t.co/eyCvqVnCuK pic.twitter.com/WdjF7VNcfo — le10sport (@le10sport) February 3, 2024

«Ce serait énorme»

Dans un entretien accordé à Téléfoot qui sera diffusé intégralement dimanche matin, Sacha Boey s'est fixé un nouvel objectif : l'équipe de France. « Les Bleus, ça fait rêver les Bleus ! Surtout pouvoir jouer une compétition avec son pays. Ce serait énorme », a déclaré le nouveau joueur du Bayern. Son transfert retentissant représente une menace pour Jonathan Clauss.

Boey devant Clauss ?

Poussé vers la sortie en toute fin de mercato, la latéral droit agace à l'OM. Il est donc possible qu'il sombre mentalement comme après sa non-convocation pour la Coupe du monde 2022 et se retrouve désormais sous la menace de Sacha Boey pour sa place en équipe de France alors que la route vers l'Euro ne présentait aucun obstacle jusque-là. Ce gros transfert peut donc tout faire basculer pour le joueur de Gennaro Gattuso.