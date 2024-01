La punchline de Deschamps sur cette star de l’équipe de France

Thibault Morlain

Le 17 juin prochain, l’équipe de France débutera son Euro avec une rencontre face à l’Autriche. La date approche et forcément, on se demande quels seront les joueurs sélectionnés par Didier Deschamps pour ce tournoi. Rien n’est encore acté, mais on se doute déjà de la présence de certaines stars des Bleus. C’est notamment le cas pour Olivier Giroud, qui devrait disputer sa dernière compétition avec la France avant de prendre sa retraite internationale. Pour autant, Deschamps a tenu à être très clair concernant le joueur du Milan AC.

A 37 ans, Olivier Giroud est plus proche que jamais de sa retraite. D’ailleurs, pour l’actuel meilleur buteur de l’histoire de l'équipe de France, la retraite internationale pourrait tomber après l’Euro. Le joueur du Milan AC avait en effet laissé entendre dernièrement qu’il devrait arrêter avec les Bleus à l’issue de la prochaine compétition qui se jouera en Allemagne. Mais Giroud sera-t-il d’ailleurs de la partie avec l’équipe de France pour l’Euro ? Ne comptez en tout cas pas sur Didier Deschamps pour lui faire un cadeau afin de soigner sa sortie.

« Je ne m’appelle pas le Père Noël »

Présent sur le plateau de C à Vous ce mardi, Didier Deschamps s’est prononcé sur la présence ou non d’Olivier Giroud à l’Euro. Le sélectionneur de l’équipe de France a alors tout d’abord balancé : « Faire le cadeau à Giroud de le sélectionner pour son dernier Euro ? Je ne suis pas là pour faire des cadeaux, je ne m’appelle pas le Père Noël. C’est très dur ce que je viens de dire, mais même si je suis humain et que j’ai la capacité à pouvoir rendre des joueurs heureux, je fais aussi des malheureux. C’est le mauvais côté de ma fonction ».

« Je ne peux pas donner de garanties, mais… »