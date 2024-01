La vengeance de Deschamps est terrible !

La rédaction

Retraité des terrains depuis 2018, Ludovic Obraniak est désormais consultant. Avant de figurer sur les plateaux de télévision, l'ancien joueur de Bordeaux a également connu une expérience en tant qu'entraîneur. C'était sur le banc du Touquet, club de National 3, lors de la saison 2021-2022. Mais tout ne s'est pas passé comme prévu.

Un contentieux entre Obraniak et Deschamps

En effet, son aventure au Touquet n'a duré finalement qu'une saison. D'après les déclarations du principal intéressé, cet échec serait dû à un conflit entre lui et le sélectionneur de l'équipe de France, Didier Deschamps. « J’ai dit deux ou trois trucs sur (Didier) Deschamps et en contrepartie, j’ai mangé des gravats et des cailloux pendant quelques mois. La soupe aux cailloux… Quand j’étais entraîneur au Touquet, il (Deschamps) m’a renvoyé l’ascenseur comme il fallait » , a confié Obraniak dans le podcast Ballon, Main, Corps .

«Je n’avais pas le droit de parler, de me lever. On a pris des amendes, plein de trucs»