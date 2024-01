Équipe de France : Deschamps prévenu, le pire est redouté

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que l’Euro a lieu dans moins de six mois, chaque blessure est scrutée de près par Didier Deschamps, et celle de Kingsley Coman survenue ce samedi a de quoi inquiéter. L’international français, qui a connu plusieurs pépins physiques sérieux au cours de sa carrière, s’est blessé au genou, et l’annonce de Thomas Tuchel n’a rien de rassurant.

Le cauchemar revient pour Kingsley Coman. Éloigné des terrains de longues semaines durant sa carrière, à cause de soucis à la cheville, au genou, à la cuisse ou au mollet, l’international français du Bayern Munich a quitté précipitamment son équipe ce samedi face à Ausbourg après avoir été touché au genou gauche sur l’action menant au but d'Aleksander Pavlovic (23’). Aidé par deux membres du staff bavarois, Kingsley Coman pourrait s’être gravement blessé.



« Une blessure assez grave et très douloureuse » pour Kingsley Coman

Interrogé après la partie, Thomas Tuchel n’a pas caché son inquiétude. « Il s’agit d’une blessure au genou. Il faut attendre pour savoir ce qu’il en est exactement. Il s’agit probablement d’une blessure assez grave et très douloureuse. Il n’y avait aucune chance qu’il continue à jouer. Nous allons vérifier les ligaments et nous verrons ensuite ce qu’il en est », a confié l’entraîneur du Bayern Munich, relayé par Foot Mercato.

« Les choses ne se présentent pas bien »