Brigitte Macron réclame un joueur en Équipe de France, Deschamps n’en revient pas !

Parrain des Pièces Jaunes, Didier Deschamps a visité vendredi dernier le CHU de Reims en compagnie de Brigitte Macron, la présidente de la Fondation des Hôpitaux. L’occasion pour la Première dame d’interpeller le sélectionneur de l’équipe de France au sujet d’un joueur pour le moins inattendu à quelques mois du début de l’Euro.

Alors que l’Euro 2024 se rapproche (14 juin – 14 juillet), Didier Deschamps a déjà une idée des joueurs qui l’accompagneront en Allemagne pour disputer le tournoi. « Les joueurs que j’ai pris depuis mars seront là. Si tout le monde est disponible, je ne me vois pas prendre quelqu’un que je n’ai pas pris cette année. Il y a de la concurrence, des options différentes et on a un peu plus de réponses sur un grand nombre de joueurs », confiait le sélectionneur tricolore après le dernier match de l’année 2023 pour les Bleus en Grèce. Cela n’a pas empêché Brigitte Macron d’interpeller Didier Deschamps au sujet d’un joueur très surprenant.

Deschamps interrogé sur le Stade de Reims

Présent au CHU de Reims vendredi dernier le cadre de l'opération Pièces jaunes en qualité de parrain avec à ses côtés Brigitte Macron, la présidente de la Fondation des Hôpitaux, Didier Deschamps a été interrogé par un journaliste de Champagne FM sur la saison réalisée par le Stade de Reims, 6e de Ligue 1. « Je n'ai pas de joueurs à Reims, mais je regarde l'équipe comme tous les autres clubs français et étrangers. C'est très bien ce qu'il se passe ici » , a répondu le boss des Bleus , interrogé ensuite par la Première dame elle-même, donnant lieu à une séquence improbable.

« Junya Ito, il faut le sélectionner dans l’équipe Didier »